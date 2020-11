Araghchi: la politique iranienne ne sera pas influée par les élections américaines

Faisant référence à l'élection présidentielle américaine et à ses effets internationaux, Abbas Araghchi a déclaré: "Les résultats de l'élection présidentielle américaine n'affecteront pas les politiques de principe de la République islamique d'Iran."

"La politique hégémonique et d'intimidation des États-Unis ne changera pas avec le changement de président dans ce pays, mais avec le changement d'individus, de nouvelles méthodes et approches pourraient dominer la politique américaine. Les politiques de principe de l'Iran, qui sont basées sur la lutte contre la domination étrangère et la résistance aux pressions illégales, ne seront certainement pas affectées par les élections américaines.", a poursuivi le vice-ministre iranien des Affaires étrangères.

Quant à la possibilité du retour des Etats-Unis au JCPOA dans le temps du nouveau président, e haut diplomate iranien a déclaré: "Il est trop tôt pour en parler. Les défis sont nombreux, mais il faut d'abord attendre et envisager d'éventuelles nouvelles politiques aux États-Unis."