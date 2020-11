L'année prochaine, l'Iran enverra un robot humanoïde dans l’espace

Selon l'IRNA, les lancements dans l'espace suborbital de la Terre sont en fait des méthodes de test qui prépareront finalement l’Iran à envoyer des humains dans l'espace dans les années à venir.



Tout pays qui réussit à envoyer des humains dans l'espace est une superpuissance dans le monde de la technologie.

L'Iran a commencé à fournir l'infrastructure appropriée pour envoyer des humains dans l'espace, il y a de nombreuses années, et cela en envoyant des êtres vivants non humains dans l'espace.



Aujourd’hui et dans sa neuvième étape de la réalisation de l'objectif d'envoyer des humains dans l'espace, l'Iran a l'intention de lancer un modèle de robot humain dans l'espace. Ce robot est conçu et construit par des scientifiques iraniens.