Le G77 et la Chine exigent la levée des sanctions unilatérales contre l’Iran

Dans une déclaration ministérielle adoptée par le groupe à l'issue d'une réunion virtuelle, vendredi 13 novembre, les participants ont exprimé leur soutien à l'accord sur le nucléaire iranien et ont appelé à la levée de toutes les sanctions unilatérales contre la République islamique, ainsi que le Soudan, le Venezuela et la Corée du Nord.

Le G77 représente au sein des Nations Unies une coalition de pays en développement dont le but est de promouvoir les intérêts politiques et économiques collectifs de ses membres au sein de l'organisme mondial. Bien qu'il compte 77 membres fondateurs, le groupe s'est étendu depuis à plus de 130 membres.

