Une nouvelle ère dans les relations culturelles Iran-Italie

Lors de sa visite à la 11e exposition biennale nationale de la céramique iranienne au centre culturel de Niavaran, Yaroslava Romanova, première secrétaire et conseillère culturelle de l'ambassade d'Italie à Téhéran, a déclaré: "Nous essayons de former une nouvelle ère dans les relations artistiques et culturelles entre l'Iran et l'Italie à l'époque post-Coronavirus, grâce à la coopération avec les centres culturels et artistiques iraniens tels que le Centre culturel Niavaran de Téhéran."

Cette diplomate italienne a félicité les directeurs du Centre Culturel de Niavaran et les organisateurs de cette exposition pour la qualité de cet événement culturel, et a décrit les travaux céramiques présentés dans l'exposition comme des œuvres chargées d'une signification humaine et épistémologique.

Faisant référence à l'histoire des relations culturelles et artistiques entre l'Iran et l'Italie, la conseillère culturelle de l'ambassade d'Italie a déclaré: "Nous sommes prêtes à coopérer avec les centres culturels iraniens en vue d'organiser des événements conjoints."

Lors de cette visite, Ebad Reza Eslami Koulaei, conseiller artistique du vice-ministre iranien de la Culture aussi, en évoquant le fort potentiel de coopération entre l'Iran et l'Italie, a souligné la nécessité d'augmenter les interactions artistiques, en particulier les programmes culturels et artistiques conjoints entre les deux pays et de renforcer les relations efficaces entre l'Iran et les pays européens.

Eslami Koulaei qui s'occupe pareillement de la direction du Centre culturel de Niavaran a poursuivi: "Nous sommes très désireux de signer un mémorandum de coopération entre le Centre culturel de Niavaran et l'un des centres culturels les plus importants d'Italie en vue de contribuer à la coopération et à l'interaction entre les artistes des deux pays."

La 11e exposition biennale de la céramique iranienne s'organise en novembre et décembre 2020, au centre culturel de Niavaran de Téhéran, en respectant toutes les mesures sanitaires.

