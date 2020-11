Défense : l’Iran prêt à répondre aux besoins de l’Irak (Général Hatami)

Amir Hatami, déclarant qu'aujourd'hui l'Irak jouit d'une meilleure sécurité que par le passé, a déclaré: « Nous continuons à soutenir le processus politique, le rétablissement de la stabilité et e la sécurité et en Irak ainsi que l'intégrité territoriale de ce pays frère ».

Selon l’IRNA depuis la base d'information du ministère iranien de la Défense, lors d'une rencontre ce samedi 14 novembre avec le ministre irakien de la Défense Juma Anad Saadoun, en visite à Téhéran, le général de brigade Hatami a rendu hommage aux souvenirs des martyrs de la résistance, en particulier les glorieux défunts général Haj Qassem Soleimani et son compagnon de lute Abu Mahdi Al-Mohandes, pour dire : « Les nations iranienne et irakienne, ainsi que la région et l'humanité sont toutes redevable à ces deux grands commandants de la lutte (anti-terrorsite et anti-Daech). »

« Certes les combattants de la Résistance et des nations iranienne et irakienne, ne laisseront pas non vengé le sang versé de leurs héros », a-t-il promis.

« Pour la restauration de la sécurité dans la région, une bonne coopération a été établie entre l’Iran et l’Irak dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, et nous la considérons comme un bon modèle à suivre. Pour nous le développement de l’Irak est vital pour le rétablissement durable de la stabilité et la sécurité dans ce pays. Nous sommes prêts à participer au processus de la reconstruction et du développement de l’Irak », a encore déclaré le ministre avant d’ajouter : « La volonté politique des dirigeants iraniens et irakiens pour l’approfondissement et l’élargissement des relations bilatérales est au plus haut niveau. »

Le ministre irakien de la Défense, Juma Anad Saadoun , est arrivé ce samedi après-midi à Téhéran pour une visite officielle à l'invitation officielle de son homologue iranien.

