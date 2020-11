Rumi : troisième colloque international en ligne à Ispahan

Selon l'IRNA, la conférence se tient dans le but de présenter les dernières études et résultats de recherche sur les idées et les travaux de cet éminent poète mystique iranien, avec la participation d'universitaires, de spécialistes de la langue et de la littérature persanes et de chercheurs nationaux et étrangers.

Un total de 14 sessions et 56 conférences auront lieu à cette occasion où les spécialistes de Rumi présenteront leurs dernières découvertes sur la personnalité et les œuvres de cet immense humaniste et poète de la langue persane.

Célébrer les meilleures recherches à cette fin sous forme d'articles, de magazines ou de livres reste un autre volet de l’événement culturel.

L'Université d'Ispahan avec environ 400 étudiants étrangers a été sélectionnée comme l'une des cinq meilleures universités de l’Iran au niveau international

