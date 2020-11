Iran: Le chef de l’Organisation pour l’innovation et la recherche défensive du ministère de la Défense assassiné près de Téhéran

Mohsen Fakhrizadeh, chef de l’Organisation de recherche et d’innovation du ministère de la Défense, a été assassiné ce vendredi lors d’une attaque terroriste près de Téhéran.



Pendant le conflit, l'équipe de sécurité protégeant les scientifiques iraniens a également été blessée et transférée à l'hôpital.



Le ministère iranien de la Défense, dans une déclaration, a exprimé ses condoléances au Guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, et à la nation iranienne, pour l'assassinat injuste d'un dirigeant engagé et d'un expert.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**