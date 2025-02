Le Hamas s'accroche à son arme de résistance comme à une arme légitime qui ne peut être abandonnée (Porte-parole)

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a indiqué que « Le comportement agressif et destructeur de l'occupation dans toutes ses guerres contre les peuples de la région est à l'origine de la destruction de la bande de Gaza et elle achève maintenant sa politique de destruction en Cisjordanie. La résistance sous toutes ses formes restera un droit légitime pour notre peuple jusqu'à la libération et au retour, et l'épopée du 7 octobre restera un jalon dans l'histoire de tous les peuples occupés et un tournant stratégique dans le cours de la lutte nationale palestinienne».