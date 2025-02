L'abstention de l'Iran lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies sur les résolutions concernant l'Ukraine

La représentation de la République islamique d'Iran auprès des Nations unies, lundi heure locale, en réaffirmant la position constante et transparente de l'Iran concernant la crise en Ukraine, a souligné que l'Iran a toujours estimé que tous les différends doivent être résolus par des moyens pacifiques et le dialogue, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies.

La mission permanente de l’Iran auprès des Nations unies a souligné que tous les États membres de l'ONU doivent respecter les objectifs et les principes énoncés dans la Charte des Nations unies, y compris la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale des États, ainsi que la nécessité de s'abstenir de toute menace ou recours à la force.

Cette mission a ajouté que la République islamique d'Iran a, à plusieurs reprises, appelé à un arrêt immédiat des hostilités et à une désescalade des tensions, insistant sur le fait qu'il est essentiel de s'attaquer aux causes profondes de la crise pour parvenir à des solutions durables et à long terme. Elle a également souligné que les actions et décisions provocatrices de certains pays ainsi que de l’OTAN ont contribué à accentuer les divisions géopolitiques dans la région sensible de l’Europe de l’Est.

La mission permanente de l'Iran auprès des Nations unies, en évoquant les motivations de certains pays à l'origine des résolutions présentées lors de la session d'aujourd'hui, a déclaré que cette initiative s'inscrit dans une compétition géopolitique plus large et revêt une nature politique.

La mission de l'Iran auprès des Nations unies a souligné que les références faites aux « objectifs et principes des Nations unies » dans les résolutions adoptées ne doivent pas être considérées comme une réinterprétation de la Charte des Nations unies.

La mission permanente de la République islamique d'Iran a également affirmé que Téhéran poursuivra son rôle constructif en faveur d'un règlement pacifique de cette crise.