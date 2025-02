Conférence sur le désarmement à Genève : Il est essentiel de conclure une convention globale sur les armes nucléaires (Téhéran)

Seyyed Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, a exprimé ses préoccupations concernant la menace grave des armes nucléaires et leurs conséquences humanitaires et environnementales catastrophiques. Il a appelé à maintenir le désarmement nucléaire comme une priorité pour les Nations Unies et la communauté mondiale.

Il a également souligné la nécessité d'une convention globale sur les armes nucléaires. Le ministre a déclaré que le non-respect des engagements en matière de désarmement nucléaire, en particulier selon l'article 6 du TNP, affaiblissait le régime de désarmement et de contrôle des armements, et que la communauté internationale devait rendre les pays possédant des armes nucléaires responsables de leurs obligations juridiques internationales.

Le ministre a également exprimé son inquiétude face à l'escalade des conflits armés malgré les tensions géopolitiques et a rappelé que certains pays, sous prétexte de sécurité, dépensent des sommes colossales pour produire et stocker des armes, contribuant ainsi au cycle vicieux de l'insécurité et du bain de sang dans la région et dans le monde.

Il a ajouté : « Le régime israélien a commis des actes inédits et monstrueux tels que le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité à Gaza. L'agression israélienne à Gaza a conduit à la destruction de cette enclave et au massacre de plus de 46 000 personnes, dont la majorité sont des enfants, des femmes et des personnes âgées. Jamais dans l'histoire, un aussi grand nombre de journalistes, de personnel médical et de travailleurs de l'ONU n'a été tué dans un conflit armé. Les crimes de guerre, le nettoyage ethnique, les déplacements forcés et la famine collective imposés par le régime israélien ne doivent jamais rester impunis. »

Araghchi a insisté sur le fait que les armes de destruction massive, y compris les armes nucléaires que possède le régime d’Occupation israélien, demeurent une menace sérieuse pour la paix et la sécurité régionales et mondiales. Cela empêche la création d'une zone exemptée d'armements nucléaires au Moyen-Orient, qui a été proposée pour la première fois par l'Iran en 1974. La communauté internationale doit tenir ce régime responsable, l'obligeant à adhérer au Traité de non-prolifération nucléaire en tant qu'État non nucléaire, à détruire ses armes nucléaires de manière complète et irréversible et à soumettre toutes ses activités nucléaires à des inspections complètes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran a également évoqué la nécessité de démilitariser l'espace extra-atmosphérique et a ajouté : « L'Iran réaffirme une fois de plus sa position constante en faveur de l'utilisation pacifique de l'espace et rejette fermement toute tentative d'imposer des actions coercitives unilatérales qui violent les droits légitimes des nations à utiliser l'espace pacifiquement. »