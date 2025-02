Les occupants sont incapables de briser la volonté du peuple palestinien (Hamas)

Dans un communiqué, faisant référence à l'anniversaire du crime sioniste dans la mosquée Ibrahimi, qui a conduit au martyre de dizaines de personnes, le mouvement Hamas a déclaré : « Les crimes du régime sioniste ne donnent aucune légitimité à ce régime, et Israël ne peut même pas avoir la souveraineté sur un pouce de notre territoire. »

Le Hamas a également souligné que les plans sionistes de judaïsation et de construction de colonies en Cisjordanie occupée et à Qods occupée (Jérusalem) ne lui confèrent aucune légitimité et que le régime sioniste ne peut pas vaincre la volonté du peuple palestinien et de la Résistance.

Le Hamas a une nouvelle fois appelé la Cour pénale internationale (CPI) à juger les dirigeants du régime israélien pour leurs crimes commis contre le peuple palestinien.

Les Palestiniens marquent 31 ans du massacre de la mosquée d‘Ibrahimi lorsqu‘un colon israélien a ouvert le feu sur des musulmans pendant les prières de l‘aube, un matin du mois de Ramadan en 1994, tuant 29 fidèles et blessant 150 autres.

Le colon Barouch Goldstein, un médecin américano-israélien qui habite dans la colonie illégale de Kiryat Arbaa à Hébron, a pénétré dans la mosquée alors qu‘un grand nombre de fidèles musulmans priaient, dont la plupart étaient des personnes âgées et a ouvert le feu au hasard, entraînant un grand nombre de morts et de blessés.

Les soldats israéliens stationnés à proximité de la mosquée d’Al-Ibrahimi ont fermé ses portes et ont empêché les fidèles de s‘enfuir pour sauver leur vie, ce qui a aggravé la situation, empêchant également les gens de l‘extérieur d‘y entrer pour aider à évacuer les morts et les blessés.

Les habitants de la ville d’Hébron qui ont essayé d‘atteindre la mosquée et ceux à l‘intérieur ont affronté les soldats, laissant un nombre supplémentaire de morts et de blessés, la tension dans la ville d‘Hébron et ses villages et dans toutes les villes palestiniennes s‘est intensifiée, conduisant aux affrontements avec les soldats de l’occupation et causant encore plus de victimes parmi les Palestiniens.