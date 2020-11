La communauté internationale doit condamner explicitement l'assassinat du martyr Fakhrizadeh

Téhéran (IRNA)- Mahdi Zakerian, un politologue iranien spécialiste des Affaires étrangères, des Etats-Unis et d’Israël, réagissant à l’assassinat lâche de Mohsen Khtaiblazdeh, savant atomiste de haut rang iranien a fustigé la condamnation tardive et timide de la communauté internationale qui n’a pas osé de dénoncer explicitement et immédiatement l’acte terroriste.

Il a exhorté la communauté internationale à faire preuve de plus d'hardiesse en matière de la diplomatie et à condamner publiquement cet acte terroriste. Dans un entretien avec IRNA samedi 28 novembre, cet expert des affaires internationales a déclaré: « Il revenait à la communauté international de condamner publiquement le précédent assassinat terroriste visant le haut général Qassem Soleimani, mais aussi celui d'hier qui a pris pour cible le défunt martyr Fakhrizadeh, car dans le cas du grand général Soleimani, il s'agissait du déplacement d'un responsable iranien en visite officielle sur le sol irakien à l'invitation d'un gouvernement souverain, alors que les autorités officielles jouissent de l'immunité. » S'attardant sur le fait que cet acte terroriste est une « violation flagrante du droit international », il a poursuivi : « Aucun pays, individu ou groupe n'a revendiqué la responsabilité de l'assassinat du martyr Fakhrizadeh, mais ce qui s'avère nécessaire c'est qu'en premier lieu, la communauté internationale condamne explicitement l'assassinat. M.Zakerian a ajouté qu'à cet égard, l'Iran avait besoin d'une action sérieuse et efficace pour persuader la communauté internationale de condamner « un acte terroriste. »