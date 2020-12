Biden doit revenir à l'accord nucléaire sans conditions préalables (un expert iranien en sécurité)

Dans un article publié sur Middle East Eye le 3 novembre, Mousavian a écrit : le principal scientifique nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh, a été assassiné la semaine dernière.

Trois responsables américains non identifiés ont déclaré au New York Times qu'Israël était derrière l'assassinat de Fakhrizadeh lors d'une embuscade près de la capitale iranienne, Téhéran.

Quelques jours à peine avant l'assassinat, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo ont tenu un rendez-vous nocturne secret au milieu du désert d'Arabie pour faire pression pour des opérations secrètes et le durcissement des sanctions économiques au cours des dernières semaines du mandat du président Donald Trump, ont révélé des sources israéliennes.

Dans les années qui ont précédé la signature du Plan d’action global conjoint (JCPOA), Israël s'est livré à des actes de terreur horribles, assassinant cinq scientifiques nucléaires iraniens qui sont maintenant les martyrs vénérés de l’Iran. Ceux inclus: Ardeshir Hosseinpour, Masoud Alimohammadi, Majid Shahriari, Darioush Rezaeinejad et Mostafa Ahmadi Roshan. Israël a également tenté d’assassiner Fereydon Abbassi, le chef iranien de l’Agence atomique, mais il a échoué.

Après l'assassinat du général de division Qassem Soleimani en janvier dernier, ce dernier meurtre est l'utilisation la plus grotesque et la plus inhumaine de la violence contre les responsables iraniens dans l'ère post-JCPOA. Non seulement Fakhrizadeh était un scientifique nucléaire majeur, mais il a également joué un rôle crucial dans le développement de kits de test et de vaccins Covid-19 nationaux pour aider le pays à faire face à la pandémie.

Le moment de cet assassinat n'est pas une coïncidence. Le président élu américain Joe Biden a annoncé que son administration reviendrait au JCPOA. "J'offrirai à Téhéran une voie crédible de retour à la diplomatie. Si l'Iran revient au strict respect de l'accord nucléaire, les États-Unis rejoindront l'accord comme point de départ pour des négociations de suivi", a déclaré Biden. Le but de l'attaque était de contrecarrer cette politique. Tout aussi important, le président iranien Hasan Rohani a déclaré que la résolution des problèmes entre l'Iran et les États-Unis "sera très facile" si l'administration Biden fait des efforts pour revenir à la situation qui existait avant le 20 janvier 2017, lorsque Trump a prêté serment en tant que nouveau Le président américain. Rohani a ajouté que "la politique de l'Iran a été de respecter ses obligations avec des obligations, des actions avec des actions et une désescalade avec désescalade".

Cependant, le guide suprême iranien, l’ayatollah Khamenei, a adopté une position différente: "en négociant pendant quelques années, nous avons essayé mais en vain". Cette déclaration démontre clairement que le chef suprême est extrêmement méfiant à l'idée que les négociations seront de bon augure pour l'Iran. Le retrait de l'administration Trump du JCPOA et des crimes tels que l'assassinat de Soleimani et Fakhrizadeh sont une preuve supplémentaire que les vues du chef suprême sur cette question sont plus réalistes que celles de Rohani.

Alors que les États-Unis et l'Iran sont tous deux confrontés à d'énormes obstacles nationaux pour relancer le JCPOA, la politique de «retour vers l'Iran» telle que proposée par Biden a terrifié à la fois Netanyahu et MBS à l'effet qu'ils ont dû se réunir lors d'une réunion sans précédent en Arabie saoudite. . Pour être sûr, ils ont fait ce qu'ils pouvaient et continueront de faire pour empêcher l'administration Biden de rejoindre le JCPOA.

L'assassinat de Fakhrizadeh visait à bloquer l'intention déclarée de Biden d'offrir à l'Iran "une voie crédible de retour à la diplomatie" comme un pas vers le retour des États-Unis à l'accord nucléaire.

Que devrait faire Biden?

Il est très probable que le prochain président élu de l’Iran appartiendra à la faction des Principaux, qui aura alors une chance de créer un gouvernement unifié en Iran, étant donné que le Parlement est également dominé par les Principaux.

Ce gouvernement uni dirigé par des Principaux aura certainement une plus grande autonomie de décision car il a davantage confiance en le chef suprême de l’Iran.

De plus, le chef suprême est le décideur ultime en matière de politique étrangère et, comme le commandement central américain, les gardiens de la révolution jouent un rôle clé sur les questions régionales.

Pour ouvrir les portes à un dialogue avec la prochaine administration iranienne sur d’autres questions au-delà de la question nucléaire, Biden doit relancer le JCPOA, retirer le Corps des gardiens de la révolution iranien de la liste des organisations terroristes et abolir les sanctions contre les hauts responsables iraniens, y compris le chef suprême de l’Iran.

