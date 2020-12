L'Iran accueille la coopération économique et universitaire avec le Japon (Rouhani)

Rouhani a souligné la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de l'accord bilatéral, ainsi que de dégeler les actifs iraniens dans les banques japonaises.

«L'Iran se félicite toujours de l'expansion de la coopération économique et scientifique avec le Japon et nous espérons voir un changement dans les liens dans la nouvelle atmosphère et une présence accrue des entreprises japonaises pour faire avancer différents plans nationaux dans les domaines de la science et de la technologie», a-t-il déclaré.

De son côté, l'envoyé japonais a souligné que Tokyo était déterminée à accroître la coopération avec Téhéran dans des domaines d'intérêt mutuel.

L'Iran et le Japon ont toujours été de bons partenaires, a déclaré Kazutoshi, ajoutant que la mise en œuvre des accords antérieurs créera de vastes opportunités pour renforcer davantage les liens.

Le Premier ministre Yoshihide Suga est déterminé à poursuivre sur la voie de Shinzo Abe pour élargir la coopération avec l’Iran, a-t-il déclaré, exprimant également le plein soutien du Japon au JCPOA.

