Tout comme nous avons résisté face à l'une des armées les plus criminelles du monde, nous résisterons également au plan de Trump (Hamas)

Abdel Latif al-Qanou, porte-parole du mouvement Hamas, a déclaré ce mercredi : « Les positions des États-Unis concernant le déplacement forcé de notre peuple de la bande de Gaza, dont les dernières déclarations de Trump, représentent une menace dangereuse pour le peuple palestinien et constituent une tentative vouée à l'échec pour éliminer la juste cause palestinienne. »

Il a ajouté : « Un peuple qui a résisté pendant 15 mois face à la machine militaire la plus puissante et l'armée la plus criminelle, et qui a déjoué les tentatives de déplacement forcé, restera fermement attaché à sa terre et rejettera les plans d'expulsion, quel qu'en soit le prix. »

Al-Qanou a également appelé les pays du monde et la communauté internationale à s'opposer aux déclarations de Trump sur le déplacement du peuple palestinien et à soutenir les droits légitimes de ce peuple, notamment en mettant fin à l'occupation et en lui reconnaissant le droit à l'autodétermination.