Suède : fusillade mortelle dans une école pour les migrants, 11 victimes

L'école, baptisée Campus Risbergska, propose des cours d'enseignement primaire et secondaire pour les adultes de 20 ans et plus, des cours de suédois pour les immigrants, des formations professionnelles et des programmes pour les personnes handicapées mentales. Elle se trouve à la périphérie d'Orebro, à environ 200 kilomètres à l'ouest de Stockholm.

Selon France 24, les autorités préviennent que le bilan pourrait s'alourdir.

Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, a admis que son gouvernement avait perdu le contrôle de la vague de violence qui déferle sur le pays, dans un contexte d’inquiétude croissante de l’opinion publique.

Sur le seul mois de janvier, des attentats à la bombe ont été perpétrés à raison d’un par jour en moyenne, rapporte Euractiv. Le 27 janvier, 27 attentats à la bombe ont été recensés, dont plusieurs dans des communautés résidentielles, selon le Nordic Times.