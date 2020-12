Conversation téléphonique entre Zarif et son homologue suédoise

Selon le rapport du mercredi 16 décembre de l’IRNA, citant le service de la presse du ministère iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif et son homologue suédoise, Ann Linde, se sont entretenus pendant une heure au téléphone.

Les deux parties se sont penchés toujours lors de ce contacte sur les dernières évolutions internationales, les questions régionales, les développements liés au PGAC, ainsi que des relations bilatérales dont consulaires.

Les deux hauts diplomates ont souligné à cette occasion la nécessité de coopération et de consultation en faveur de la paix et de la sécurité et l’impératif de fournir une aide humanitaire au Yémen et à l'Afghanistan.

Les ministres iranien et suédoise des Affaires étrangères avaient également ne conversation téléphonique le 24 novembre 2020.

