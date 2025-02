Si la question principale est que l'Iran ne cherche pas à se doter d'armes nucléaires, c'est réalisable (Araghchi)

Le ministre des affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé mercredi que «la politique de pression maximale s'est déjà avérée être un échec, et toute tentative de la relancer ne conduira qu'à une nouvelle défaite ».

Réagissant aux remarques de Trump, Araghchi a déclaré : « Si la question principale est que l'Iran ne cherche pas à se doter d'armes nucléaires, c'est réalisable et ce n'est pas une question difficile. »

« La position de l'Iran est claire, il est membre du TNP (traité de non-prolifération nucléaire), et il y a aussi la fatwa (décret religieux) du Guide, qui a clarifié la question pour nous », a-t-il ajouté.

Le Guide de la révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a interdit la poursuite, l'acquisition et le stockage de ces armes non conventionnelles par un décret officiel, pour des raisons religieuses et morales.

« La fatwa du Guide a clarifié la position de l'Iran », a conclu Araghchi.