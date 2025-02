Iran : "si les membres de l’OPEP sont unis, les États-Unis ne pourront pas sanctionner l’un d’entre eux" (Pezeshkian)

« Tout comme nous cherchons à renforcer la concorde, la cohésion et l’unité à l’intérieur du pays, nous aspirons également à renforcer la fraternité parmi nos voisins et les pays musulmans. Nous considérons qu'il est très important d'atteindre un langage, une vision et une politique commune entre les membres de l’OPEP », a-t-il réaffirmé.

Pazeshkian a insisté sur l'engagement indéfectible de l'Iran envers l'OPEP, soulignant l'importance de l'unité, de la coopération et du maintien de la stabilité sur le marché mondial du pétrole. Il a souligné que ces objectifs profitent non seulement aux producteurs de pétrole, mais contribuent également au bien-être des consommateurs et à l'économie mondiale dans son ensemble.

Il a souligné que le maintien de l’OPEP à l’écart de politique constitue un principe fondamental, avant d'ajouter :

« Le partage des expériences et des réalisations, ainsi que la gestion collective du marché, sont des domaines essentiels de coopération entre les membres de l’OPEP ».

« Les membres doivent agir de manière à ce que leurs actions ne portent aucun préjudice à l'autre. Je suis convaincu que si les membres de l’OPEP agissent de manière unie et solidaire, les États-Unis ne pourront ni sanctionner ni exercer de pression sur l’un des membres de l’organisation », a-t-il préconisé.

Toujours lors de cette assise, le secrétaire général de l'OPEP, Haitham Al Ghais a exprimé sa gratitude pour le soutien continu de l'Iran à l'OPEP et pour son rôle actif dans la Déclaration de coopération (DoC), qui facilite la collaboration entre l'OPEP et les producteurs de pétrole non membres de l'OPEP.

Haitham Al Ghais a également évoqué la position stratégique de l’Iran en tant que membre fondateur de l’OPEP, un rôle que le pays a maintenu depuis la création de l’organisation en septembre 1960. Au fil des décennies, l’Iran a joué un rôle clé dans la promotion du consensus et la défense des intérêts collectifs de l’OPEP.

« Nous avons cherché à renforcer la coopération entre les pays membres, en les considérant comme les membres d’une même famille, afin de poursuivre des intérêts communs. Le renforcement de cet esprit de coopération est essentiel pour l’avenir des pays membres. À cet égard, l’amélioration des relations entre l’Iran et l’Arabie saoudite a permis à l’OPEP de jouer un rôle plus influent que jamais sur le marché. »