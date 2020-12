Recevant son homologue afghan, Shamkhani souligne la nécessité de la coopération Téhéran-Kaboul pour éradiquer Daech

« Lors de la rencontre axée sur le processus de la paix interafghan et le rôle de l’Iran, l’accent a été mis sur l’impératif du retrait des États-Unis de la région et la place privilégiée qu’occupe l'Afghanistan en tant que pays ami, frère et voisin, pour l’Iran », insiste l'amiral Ali Shamkhani ce mardi 22 décembre sur son compte Twitter, faisant référence à sa rencontre avec Hamdullah Moheb, le conseiller à la sécurité nationale de l’Afghanistan, rapport l’IRNA.

« La nécessité de favoriser les infrastructures nécessaires pour le développement des relations bilatérales, le ferme soutien de l'Iran au gouvernement légitime de l'Afghanistan et la nécessité d'une coopération bilatérale pour éradiquer Daech ont été soulignés lors de la réunion avec Hamdullah Moheb », a fait remarquer l’amiral Shamkhani.

Le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a également rencontré aujourd'hui le conseiller afghan à la sécurité nationale, Hamdullah Moheb.

Toujours lors de la rencontre Javad Zarif a qualifié le soutien à la République islamique d'Afghanistan comme la politique de principe de la République islamique d'Iran avant de souligner l’impératif du retrait des États-Unis d'Afghanistan.

« Pour nous, une solution politique globale avec la présence de tous les groupes afghans demeure la meilleure garantie pour une paix durable dans ce pays », a-t-il conclu.

Pour sa part le conseiller à la sécurité nationale afghane a brossé un tableau détaillé sur les dernières évolutions liées aux pourparlers de paix inter-afghans avant de remercier la République islamique d'Iran pour son soutien au gouvernement et au peuple afghans.

Il a souligné la nécessité d'étendre la coopération politique, économique, culturelle et sécuritaire entre les deux pays voisins.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**