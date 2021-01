Iran : «Tourisme minéral», un voyage dans le monde inconnu des mines abandonnées

L'Iran est une terre avec une variété inégalée de ressources et de minéraux et riche en mines actives et abandonnées datant de plusieurs milliers d'années.

Ce nouveau mode touristique qui s’intéresse aux mines nous laisse découvrir les outils et les instruments de l'exploration minière et du forage depuis les temps anciens dans les mines abandonnées jusqu'aux outils modernes d'exploration sur les sites d'aujourd'hui.

S’intéresser aux ressources primaires des industries importantes du pays et les pierres précieuses extraites du cœur de la terre et s’y familiariser de près, découvrir le patrimoine historique et s’initier à une ou aux plusieurs périodes géologiques, en plus de l'attractivité, peut transformer une mine en une destination touristique et permet aux habitants de la région de gagner des revenus réguliers en favorisant des occasions d’emplois.

Il est particulièrement intéressant pour les gens et les touristes de voir toutes sortes de minéraux et de pierres, en particulier celles qui sont précieuses et les bijoux, de visiter des mines à ciel ouvert ou souterraines, de découvrir de près les méthodes d'exploration et d'extraction, de traverser des tunnels souterrains, d'observer les machines d'extraction et de transport.

Angouran, le plus grand complexe minier – touristique de plomb et de zinc au Moyen-Orient

Angouran, en tant que plus grand complexe minier-touristique riche en plomb et en zinc au Moyen-Orient, est une nouvelle tendance touristique méconnue dans la province de Zanjan, au nord-ouest de l’Iran. En 2020 ce site a été reconnu comme zone touristique et depuis de multiples projets de constructions, d'équipements ou d'aménagements ont été prévus pour accueillir des visiteurs potentiels. On les attend nombreux dans la période post-Covid.

« Mah Neshan », qui est l'un des pôles minéraux de la province de Zanjan, est la mine la plus riche du Moyen-Orient riche en plomb et en zinc et la seule mine d'or active de la région.

Aux côtés de ses belles attractions célèbres à ne pas manquer tels des monuments historiques et des produits artisanaux, la province de Zanjan grâce à cette nouvelle tendance peut attirer non seulement de nombreux voyageurs mais aussi des investisseurs.

Ses attractions peuvent fournir le terrain pour attirer des investisseurs dans divers secteurs dont l'agriculture, les mines, l'aquaculture, l'écotourisme, la création de musées et le tourisme…

La mine de turquoise de Neichabour, la plus ancienne mine active au monde

Il existe plusieurs mines en Iran. À Garmsar, il y a de très grandes mines de sel souterraines qui ont une bonne capacité à attirer les touristes. En outre, la mine de turquoise de Neichabour, avec une histoire d'environ 6 300 ans, est la plus ancienne mine active au monde en Iran.

A Golpaygan une mine de pierre décorative abandonnée s’est transformée en une attraction touristique. On y trouve un parc forestier qui est également l'un des exemples de réussite du tourisme minier dans le pays.

A cela s’ajoute la mine de potasse dans les zones de Khor et Biyabanak à Ispahan, la mine de sel de Garmsar, la mine de fluor à Savadkouh de Mazandaran, Les mines de plomb et de zinc à Naïn (avec une histoire de 2000 ans de forage minier) qui tous font parties des sites à potentiel touristique.

