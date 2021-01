L’athlète le plus rapide d'Iran campe en France

Dans une interview accordée à l'IRNA le samedi 9 janvier, Amir Saadatmand a ajouté : « Actuellement, Taftian s'entraîne à Téhéran sous la supervision directe d'un instructeur de musculation et de massage, et bien sûr, son entraîneur français, Guy Ontanon, supervise en même temps ses exercices. »

Il a poursuivi : « Le camp d'entraînement de Taftian en France a été planifié et prévu pour une cinquantaine de jours en coopération avec la Fédération d'athlétisme et la Direction générale des Sports et de la Jeunesse de la province Khorasan-e Razavi (nord-est) et ce coureur brillant de notre pays participera probablement à plusieurs compétitions internationales pendant son séjour en France ».

Guy Ontanon, l’entraîneur d'athlétisme français est un ancien joueur de basket et professeur d'éducation physique et sportive, dont le bilan dans sa carrière d’entraineur est très positif.

À l'heure actuelle, le record de l'homme le plus rapide d'Iran au sprint de 100 mètres est de 10,03 secondes, et sa promotion aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 nécessite la participation à des compétitions internationales et un entraînement sous la supervision directe d'un entraîneur professionnel.

Ehsan Haddadi et Hassan Taftian sont les seuls détenteurs du quota olympique de l’Iran en athlétisme.

