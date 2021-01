L'Iran prévient de porter plainte contre les États-Unis devant la CIJ

Saeed Khatibzadeh le sam. a annoncé la publication d'un avertissement officiel et sa soumission aux États-Unis par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse qui sert la section des intérêts américains en République islamique d'Iran.

Dans cette note d'avertissement, la République islamique d'Iran a averti les États-Unis que s'il ne mettait pas fin à ses actions illégales contre les diplomates iraniens au sein des organisations internationales telles que les Nations Unies, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, dont le siège est aux États-Unis, la République islamique d'Iran déposera sa plainte contre les États-Unis devant la Cour internationale de justice.

Le gouvernement américain a longtemps créé de graves problèmes pour les diplomates iraniens et leurs familles avec les organisations internationales aux États-Unis, qui vont à l'encontre et en violation du droit international d'une manière que ces actions hostiles ont perturbé l'activité des diplomates iraniens et de plusieurs autres pays.

Malgré ses obligations d'accueillir plusieurs organisations internationales, le gouvernement américain n'a jamais été un hôte digne et tout au long de l'histoire des Nations Unies, ils (les États-Unis) ont cherché à harceler les diplomates, les familles et les enfants de diplomates de pays qui sont en désaccord avec ces pays, a ajouté le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

