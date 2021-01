Les premiers équipements portuaires d'une valeur de 8,5 millions de dollars arrivent à Chabahar depuis l'Inde

Chabahar (IRNA)- "La première expédition d'équipements stratégiques pour le déchargement et le chargement, entre dans la ville méridionale de l'Iran, Chabahar, dans le cadre d'activer le contrat de la fourniture des équipements et de la mise en exploitation du port de Chahid Behechti, signé entre l'Organisation portuaire et de Navigation et la partie indienne, d'une valeur de 8,5 millions de dollars", annonce Behrouz Aqaï, directeur général des Ports et de la Navigation de la province du Sistan et Baloutchistan au sud-est de l'Iran.

Dans une interview accordée ce dimanche 17 janvier à l'IRNA, Behrouz Aqaï a déclaré : "Les importations de ces équipements vers le port de Chabahar vont dans le cadre des obligations contractuelles de la société d'investissement indienne dont la valeur a été estimée à 85 millions de dollars." Evoquant le rôle important transrégional du port de Chabahar qui aide à attirer les investisseurs étrangers et iraniens dans la région, il a souligné: "L'investissement d'un pays n'est pas un obstacle pour les autres à participer aux projets de développement du port."