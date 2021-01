Médecine: 15 spectres de colorants fluorescents produits en Iran

Zeinab Bagheri, directrice de cette recherche a déclaré, lors d'un entretien avec l'IRNA: "Dans ce projet, qui est soutenu par le Comité de la photonique de la vice-présidence iranienne pour la science et la technologie, nous avons pu produire des couleurs fluorescentes avec différents spectres lumineux et longueurs d'onde élevées."

"Ces couleurs ont un large éventail d'applications, y compris biologiques, et sont même utilisées dans l'industrie, pour fabriquer des LED.", a ajouté cette chercheuse iranienne.

Cette professeure de la Faculté des sciences et technologies biologiques de l'Université Shahid Beheshti a souligné: "Dans ce projet, nous avons mis l'accent sur la synthèse de colorants qui peuvent être utilisés spécifiquement pour des applications biologiques. Par conséquent, les colorants produits devraient avoir une faible toxicité, une durabilité élevée et une capacité à se dissoudre facilement dans l'eau."

"La caractéristique du projet est que nous avons essayé d'atteindre la longueur d'onde de fluorescence du rouge. Ces couleurs nous aident à photographier le tissu biologique à des profondeurs plus élevées.", a remarqué Zeinab Bagheri.

"D'une part, cela nous permet de faire briller différentes longueurs d'onde dans le tissu, et d'autre part, en raison de la faible toxicité du colorant, nous pouvons prendre des photos de tissus vivants.", a précisé cette chercheuse iranienne.

"Actuellement, cette innovation est au stade de la production en laboratoire. Les colorants fluorescents n'ont pas encore été produits en Iran et il n'y a pas encore de modèles commerciaux de ces colorants dans le pays. Les colorants fluorescents ont des prix très élevés, surtout si elles ont des applications spécifiques.", a ajouté la professeure Bagheri.

"Le but de cette recherche se définit dans les domaines biologiques et médicales. L'imagerie de cellules et de tissus biologiques, l'utilisation dans l'ingénierie tissulaire, l'imagerie tridimensionnelle et les applications de biocapteur font partie des applications de ce projet dans la médecine. Dans ce projet, 15 couleurs ont été produites jusqu'à présent.", a annoncé la directrice de cette recherche soutenue par la vice-présidence iranienne pour la science et la technologie.

