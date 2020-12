Production de sciences techniques et d'ingénierie : l'Iran, un chef de file mondial

Selon le rapport du mardi 22 décembre de la base de données de la SCI, Mohammad Javad Dehqani, déclarant que l'Iran est un chef de file mondial en ce qui concerne la croissance de la production scientifique dans le domaine de la technologie et de l'ingénierie, a ajouté: « Bien que nous approchions de la fin de 2020, la production scientifique en 2020 n'est pas encore terminée. Cependant, selon la base de données de citations Scopus et en comparant cette année avec les données de 2019, on peut voir que dans le domaine de la technologie et de l'ingénierie, l'Iran est devenu un leader sur plan de la croissance quantitative parmi les 25 puissances scientifiques du monde. »

Selon la base de données de citations Scopus, en 2020, le rang de la production scientifique iranienne dans le domaine de la technologie et de l'ingénierie s’est élevé à 11 à l’échelle mondiale. Sur la base de la qualité de la science produite dans le domaine de la technologie et de l'ingénierie, l'Iran a réussi à se classer quatrième au monde cette année, ce qui montre une augmentation par rapport à 2019 où l'Iran avec une croissance d'environ 13%, se classe quatrième.

