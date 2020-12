L'Iran fait partie des 6 pays fabricants des équipements médicaux de la Fécondation In Vitro

L'ensemble des équipements médicaux de la FIV (Fécondation In Vitro) produit par une société iranienne a été dévoilé en présence de Sorena Sattari, vice-président iranien pour la science et la technologie.

Grâce aux efforts des chercheurs de la société "Ravan Sazeh" basé au Parc de Technologie de Pardis, la République islamique d'Iran est désormais dans la liste des pays fabricants des équipements nécessaires au traitement de l'infertilité, tels que des kits de diagnostic, des milieux de culture, des milieux de croissance et des équipements de la fusion et de la congélation des spermatozoïdes, des ovules et des embryons.

La Fécondation In Vitro (FIV) est une technique de procréation assistée qui consiste à pratiquer une fécondation, c’est-à-dire une rencontre des spermatozoïdes et de l’ovule en laboratoire, in vitro, donc en dehors du corps de la femme.

Le Parc de Technologie de Pardis fonctionne sous la direction de la vice-présidence iranienne pour la science et la technologie. Ce centre scientifique poursuit les objectifs de commercialisation des résultats des recherches et établit des liens durables entre les universités et l'industrie. Le Parc de Technologie de Pardis, considéré comme le Silicon Valley iranien, est situé dans une zone de 60 hectares, à 20 km au nord-est de Téhéran.

