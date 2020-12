Avec la réalisation annuelle de 6000 greffes de cornée, l'Iran est le 1er dans la région

Dans une interview accordée à l'IRNA, la Dr. Mojgan Rezaei, a ajouté: "Les pays du Moyen-Orient, à l'exception de l'Iran, importent des cornées des pays européens et n'ont pas la capacité médicale de la greffe cornéenne, mais la Banque iranienne des yeux fonctionne depuis trois décennies. Outre la Banque centrale des yeux à Téhéran, nous avons également des banques des yeux dans des villes telles que Machhad et Chiraz. Chaque année plus de 6 000 greffes de cornée se réalisent en Iran."

"L'Iran est le premier dans la région en termes de nombre de greffes de cornée. En termes de qualité dans ce domaine aussi, l'Iran occupe l'une des positions mondiales les plus élevées.", a précisé la professeure Rezaei.

L'Iran produit la solution de conservation de la cornée

Le 29 novembre 2020, Mohammad Ali Javadi, chef du centre de recherche en ophtalmologie de l'Université des sciences médicales Shahid Beheshti, a déclaré lors de la cérémonie de dévoilement de ce produit médical: "Avec les efforts des chercheurs iraniens, nous avons réussi à produire la solution de conservation de la cornée. Nous avons besoin d'environ 8 000 flacons de solution de conservation de cornée dans le pays chaque année. Le prix de chaque flacon étranger de cette solution est 32 dollars mais la solution iranienne est produite à un prix inférieur. Le projet de production de cette solution a duré 5 ans avec l'aide de la société iranienne Sina Daroo."

Mojgan Rezaei, professeure agrégée de l'Université des sciences médicales Shahid Beheshti, a déclaré lors de la cérémonie: "Cette solution, comme le modèle étranger, peut conserver la cornée à une température de 2 à 14 degrés pendant 14 jours. La solution iranienne ne présente aucun défaut en termes de qualité et elle est produite à un prix inférieur. Jusqu’à présent, cette solution était importée d'une société américaine."

