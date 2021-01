L’Ambassadeur de Japon à Téhéran rend visite à l’agence IRNA

Lors de la rencontre, les deux responsables ont appelé à promouvoir l'interaction entre l'IRNA et son journal affilié «Iran» avec les médias japonais, y compris l'agence de presse Kyudo, ils ont réitéré que les médias jouent un rôle crucial dans la promotion des relations politiques, commerciales, économiques et culturelles entre les deux pays.

Le chef de l'IRNA a souligné les liens de longue date entre l'Iran et le Japon, affirmant que les médias des deux pays devraient jouer correctement leur rôle en introduisant des capacités économiques, scientifiques et universitaires.

Soulignant la résistance réussie du peuple iranien contre la pression maximale et les cruelles sanctions américaines sous Trump, Noruzpour espérait que les pays, y compris le Japon, en tant que pays qui a toujours eu de bonnes relations avec l'Iran, saisiraient l'opportunité du changement au sein du gouvernement américain pour élargir la coopération avec l'Iran dans tous les domaines.

Le directeur général de l'IRNA a déclaré que l'ère Trump à la Maison-Blanche était difficile, mais qu'elle a également aidé la nation et le gouvernement iraniens à atteindre une haute estime de soi et une grande confiance en soi, car personne ne pensait que l'Iran émergerait prestigieux grâce à des sanctions aussi sévères associées aux difficultés de la pandémie du coronavirus.

Noruzpur a souligné que la résistance de la nation iranienne contre les sanctions oppressives et injustes des États-Unis pendant le mandat de Trump à la Maison Blanche s'était terminée avec succès, exprimant l'espoir que différents pays, y compris le Japon, qui a toujours eu de bonnes interactions avec l'Iran, devraient profiter de la situation de changement de gouvernement aux États-Unis et élargir leurs relations globales avec l'Iran, en particulier dans le domaine économique.

L'envoyé japonais, pour sa part, a souligné l'intérêt du peuple japonais pour la culture et les sports iraniens, affirmant que les liens Téhéran-Tokyo sont historiques et devraient être renforcés.

Le chef de l'IRNA a évoqué les liens historiques entre l'Iran et le Japon et a déclaré qu'il attend des médias des deux pays qu'ils présentent les cultures, les économies, les réalisations scientifiques et les universités de l'autre.

