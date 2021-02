Les relations irano-indiennes revêtent une importance particulière (Ministre de la Défense)

Selon IRNA, le général de brigade Amir Hatami est arrivé ce mardi soir 2 février à Bangalore, à l'invitation officielle de son homologue indien pour assister à une réunion des ministres de la défense de l'océan Indien.

« L'Inde et l'Iran sont des pays importants de la région et entretiennent des relations stables depuis de nombreuses années » a-t-il déclaré devant les journalistes.

Déclarant qu'il y avait toujours de bonnes coopérations entre l'Iran et l'Inde en raison des affinités historiques et culturelles mais aussi internationales que partagent les deux pays, il a déclaré: « La relation entre les deux pays revêt une importance particulière en raison des longues côtes de l'Inde et également en raison de la position stratégique de l'Iran, en particulier dans le golfe Persique, dans le détroit d'Hormuz et dans l'océan Indien. »

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**