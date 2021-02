Le diplomate iranien à Vienne annonce l'installation de nouvelles centrifugeuses à Natanz et à Fordo

« Tout en remerciant les scientifiques nucléaires de notre pays, deux chaînes de 348 centrifugeuses de type IR2m d'une capacité d'environ quatre fois plus que le type IR1 ont été installés avec succès, à Natanz et travaillent avec des modèles UF6 », a déclaré mardi 2 février l'ambassadeur d'Iran et représentant permanent auprès des organisations internationales basées à Vienne, Kazem Gharibabadi.

« L'installation de deux chaînes de centrifugeuses IR-6 a également commencé à l'usine d'enrichissement de Fordo », annonce encore le diplomate, ajoutant que davantage de nouvelles centrifugeuses seraient installées.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) peut procéder toujours à des activités de contrôle en Iran et sera informée de l'avancement des projets d'installation, a-t-il précisé.

En riposte au retrait unilatéral des Etats-Unis du Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC ou JCPOA selon son acronyme anglais) en 2018 et au retour des sanctions contre l'Iran, Téhéran a suspendu la mise en œuvre de certaines de ses obligations liées au Pacte multilatéral au titre de l’accord.

