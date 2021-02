Selon l'IRNA, avec la coordination du ministère de la Santé et de l'Éducation médicale, du Centre national anti-Covid et du ministère des Routes et du Développement urbain, la première étape de l'importation du vaccin anti-coronavirus russe est arrivée cet après-midi depuis Moscou à Téhéran.

Les vaccins russes devraient arriver en trois vols, dont le premier a été réalisé aujourd'hui par Mahan Airlines.

