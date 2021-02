Syrie : «Aucun appel » depuis Damas à un retrait de l’Iran (Téhéran)

Ali Asghar Khaji interrogé ce dimanche 14 février par l'agence de presse russe Spoutnik sur le retrait des forces iraniennes de Syrie a déclaré : « Téhéran n'a reçu aucun message pour le retrait de ses forces de Syrie et nous sommes là à la demande du gouvernement syrien. Notre présence se poursuivra aussi longtemps que le peuple et le gouvernement syriens le souhaitent. »

Le haut diplomate iranien s’attardant sur le fait qu’il revient à ceux qui sont venus illégalement en Syrie et ont occupé ses territoires de partir a déclaré : « Les régions syriennes doivent être sous la souveraineté nationale de la Syrie et de son gouvernement qui y établit la sécurité. »

S’agissant des attaques répétitives du régime sioniste contre les zones syriennes où les forces iraniennes et du Hezbollah sont stationnées, Ali Asghar Khaji a indiqué : « Le régime sioniste est pas sa nature hostile et oppressive. Il l’était depuis sa création factice, et ses politiques étaient toujours contre les intérêts du peuple palestinien et des pays voisins. »

« Alors que le gouvernement syrien combat les terroristes, le régime israélien aide les terroristes », dénonce le diplomate.

« La présence des forces iraniennes en Syrie a pour objectif de combattre Daech et les organisations terroristes actives dans la région, mais si le régime sioniste franchit les lignes rouges, il recevra une réponse foudroyante et le regretta », a déclaré le principal ministre adjoint des affaires étrangères de la République islamique d’Iran.

