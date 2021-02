Le Forum Iran-Europe une grande opportunité commerciale

Dans une interview accordée au correspondant de l'IRNA à Londres, Luca Miraglia, le directeur du Think tank Ambrosseti, l'un des organisateurs du Forum économique Iran-Europe, a décrit les caractéristiques de cette conférence tellement attendue.

Selon cet expert européen, la première caractéristique de ce forum est d'aider à surmonter les conséquences de la crise du coronavirus, qui, d'après Luca Miraglia, a conduit à la cessation de nombreuses collaborations internationales au cours de l'année écoulée. Il a ajouté que la tenue de ce forum marque une rupture avec l'impasse commerciale imposée à cause de la pandémie de Covid-19.

Le directeur de la Maison européenne Ambrosetti a mentionné le soutien financier du Centre du commerce international de l'Union européenne, de l'Organisation de développement du commerce d'Iran, ainsi que la présence de représentants du ministère iranien des Affaires étrangères comme d'autres éléments importants du Forum Iran-Europe. Luca Miraglia a ajouté que ce forum sera marqué par la participation des États membres de l'UE, de la Grande-Bretagne et de la Suisse.

D'après le planning annoncé autrefois, l'Ambassadeur de France en Iran aussi s'exprimera lors de ce forum.

Le Forum économique Iran-Europe, annulée en décembre dernier pour des raisons politiques, sera organisé en mars 2021.

Selon le secrétaire de la conférence, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif et peut-être le chef de la politique étrangère de l'UE Joseph Borrell prononceront les discours d'ouverture de ce forum irano-européen.

Ce forum est organisée par le Centre du commerce international des Nations Unies - une agence gérée conjointement par les Nations Unies et l'Organisation mondiale du commerce - et l'Organisation iranienne de promotion du commerce.

Le Think Tank italien "La Maison européenne-Ambrosetti", basé à Milan, soutient également l'événement, et accueillera ce forum sur sa plate-forme de conférence en ligne. Le centre iranien Bourse & Bazar aussi est un autre partenaire de ce forum international.

Ce forum comprend deux volets; la conférence virtuelle qui se déroule du 1er jusqu'au 3 mars et le Networking commercial qui se fait du 15 février jusqu'au 10 mars. Les sociétés iraniennes et européennes peuvent s'enregistrer gratuitement dans ce forum via le site www.europeiranbusinessforum.com.

