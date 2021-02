Iran/Syrie : Zarif et Al-Meqdad examinent les relations bilatérales et les évolutions régionales

Téhéran (IRNA)-Les ministres iranien et syrien des Affaires étrangères ont discuté ce vendredi des relations bilatérales et des dernières évolutions régionales et internationales.

Selon l'agence officielle de presse syrienne (SANA), lors d’une conversation téléphonique, ce vendredi 26 février, les chefs de la diplomatie syrienne Fayçal al-Meqdad et iranienne Mohammad Javad Zarif ont examiné les relations bilatérales et les moyens de les développer dans divers domaines, en particulier dans le domaine de la coopération économique. Les deux parties ont également discuté des dernières évolutions en Syrie, en Iran, dans la région et dans le monde. Les deux hommes se sont également penchés sur les résultats des récentes réunions tenues dans le cadre des pourparlers d'Astana dans la ville russe de Sotchi et des consultations entre diverses délégations visant à surmonter les obstacles créés par certains pays occidentaux au rétablissement de la sécurité et de la stabilité en Syrie. À cet égard, les deux ministres ont mis l’accent sur la nécessité pour l'Occident de respecter les résolutions du Conseil de sécurité sur la Syrie et la déclaration finale des réunions d'Astana. Ils ont également réitéré sur l’impératif du respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l’intégrité territoriale de la Syrie. Les ministres iranien et syrien des Affaires étrangères ont également souligné la nécessité de poursuivre la lutte contre le terrorisme, d'expulser le terrorisme du territoire syrien et de renforcer les efforts conjoints. Al-Miqdad a réaffirmé le soutien de la Syrie à la position de l'Iran envers la violation continue par l'Occident de l'accord nucléaire de 2015 (PGAC) et le refus des États-Unis de renoncer aux mesures contreproductives de l'administration précédente (Trump) qui s’est retiré du Pacte en violant la résolution du Conseil de sécurité. Pour le très haut diplomate syrien la République islamique d 'Iran a une fois de plus su prouver sa crédibilité face aux tentatives occidentales de déformer les faits. Il a également remercié la République islamique d'Iran pour son soutien au peuple syrien dans divers domaines, en particulier sur plan économique, pour réduire les conséquences des mesures économiques unilatérales qui ont visé la résistance du peuple syrien. Pour sa part Mohammad Javad Zarif a remercié la position syrienne avant de réitérer sur le soutien de l'Iran à la Syrie dans tous les domaines, en particulier dans la lutte contre le terrorisme, pour restaurer la sécurité et la stabilité dans toute la Syrie et pour trouver une solution qui sert les intérêts du peuple syrien ainsi que l'intégrité territoriale et l'indépendance du pays. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench 9468**