L'Iran condamne les frappes illégales des États-Unis dans l'est de la Syrie

Téhéran (IRNA) - Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères fermement condamné les attaques illégales et agressives des forces américaines contre des zones de l'est de la Syrie et a considère cet acte de Washington comme une violation flagrante des droits de l'homme et du droit international.

Saeid Khatibzadeh a ajouté: "Ces attaques, qui sont la continuation de l'agression continue du régime sioniste sur le territoire syrien, ont eu lieu dans une situation où les forces américaines interviennent illégalement en Syrie depuis ces dernières années en occupant certaines zones de ce pays et en volant des ressources naturelles syriennes, notamment du pétrole qui appartient au peuple syrien." "De plus, les États-Unis entraînent dans leurs bases illégales en Syrie les forces terroristes et les instrumentalisent pour réaliser leurs objectifs.", a souligné le porte-parole de la diplomatie iranienne. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a décrit la décision de la nouvelle administration américaine comme une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie et une violation du droit international, ce qui aggravera le conflit militaire en Syrie et déstabilisera davantage la région.