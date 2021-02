L'Iran rapporte une augmentation de 6,2% des exportations non pétrolières du mois au 18 février

Le porte-parole du bureau de douane iranien, Rouhollah Latifi, a déclaré samedi que la valeur totale des exportations non pétrolières de l'Iran au cours du 11e mois de l'année civile iranienne en cours avait atteint 3,135 milliards de dollars, en hausse de 184 millions de dollars par rapport au mois précédent.

Les importations ont diminué de 50 millions de dollars ou 1,32% par rapport au mois se terminant fin janvier pour s'établir à 3,682 milliards de dollars, a déclaré Latifi.

Cela vient contre une baisse de 19% d'un mois sur l'autre enregistrée pour les exportations du mois à la fin janvier.

La valeur totale des exportations non pétrolières de l'Iran pour la période de 11 mois entre fin mars de l'année dernière et fin février de cette année s'élevait à 31,198 milliards de dollars, a déclaré Latifi, ajoutant que le pays avait importé pour 34,3 milliards de dollars de marchandises au cours de la même période.

Les exportations et les importations ont augmenté par taille entre le mois et la fin février pour atteindre 6,817 milliards de dollars au total, soit une augmentation de 1,24% par mois.

La Chine est restée le premier importateur de produits iraniens au cours du même mois avec 845 millions de dollars d'achats, suivie de l'Irak avec 477 millions de dollars et des Émirats arabes unis avec 441 millions de dollars.

Les trois pays le long de l'Afghanistan et de la Turquie représentaient 70 pour cent de tous les achats en valeur et 60 pour cent du poids des cargaisons d'exportation, a déclaré Latifi.

Les trois principaux exportateurs en Iran au cours du mois précédant le 18 février comprenaient les Émirats arabes unis avec 1,061 milliard de dollars de fournitures, suivis de la Chine avec 908 millions de dollars et de la Turquie avec 426 millions de dollars.

Les trois le long de l'Allemagne et de l'Inde étaient responsables de 76% de la valeur des cargaisons importées en Iran, a déclaré le porte-parole du bureau.