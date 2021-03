Covid-19: l'Iran suspend les vols à destination et en provenance de 32 pays

Selon les décrets du Centre national pour la Gestion de la Covid-19, et dans le but de prévenir la propagation du nouveau coronavirus dans le pays, l'admission de voyageurs en provenance de pays à haut risque vers l’Iran a été interdite, a fait savoir cette autorité de l’Aviation civile.

Les voyageurs en provenance de pays à conditions spéciales, les voyageurs des vols directs ou indirects vers l’Iran qui se trouvaient maximum deux semaines avant leur voyage, plus de quatre heures dans l'un de ces 32 pays à savoir l’Angleterre, l'Afrique du Sud, l'Angola, l’Argentine, la Bolivie, le Botswana, le Brésil, le Burundi, le Cap-Vert, le Chili, la Colombie, la République démocratique du Congo, l’Équateur, L’Eswatini, la Guinée française, le Lesotho, la Guyane, le Malawi, la Mauritanie, la Mozambique, la Namibie, le Panama, le Paraguay, le Pérou, le Rwanda, les Seychelles, le Suriname, la Tanzanie, l’Uruguay , la Zambie, le Venezuela et le Zimbabwe ne sont pas autorisées à entrer en République islamique d'Iran et leur acceptation à l'aéroport du pays d'origine est interdite.

Déjà, les voyageurs iraniens et étrangers autorisés à se rendre en Iran devaient présenter un certificat de test moléculaire négatif (RT-PCR) avec une validité maximale de 96 heures agré par le ministère de la Santé du pays d’origine en anglais ou approuvé par le consulat avant de prendre l'avion.

Selon le porte-parole de l'Autorité de l'aviation civile, le coût des tests moléculaires (RT-PCR) est à la charge du passager.

