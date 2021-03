L'Iran appelle à une forte volonté politique pour atteindre les objectifs de la conférence sur le désarmement

Téhéran (IRNA)-Esmail Baqaï Hamaneh, ambassadeur et représentant permanent d’Iran auprès des organisations internationales à Genève, a souligné l'importance de la position et du rôle de la conférence sur le désarmement pour dire que la réalisation des objectifs et des tâches de cette institution exige une forte volonté politique.

S'exprimant lors de la réunion virtuelle de la Conférence du désarmement ce jeudi 13 mars, le représentant d’Iran, Esmaïl Hamaneh a déclaré : « Pour la République islamique d'Iran, le renforcement du rôle et de la position de la Conférence du désarmement en tant que seul organe multilatéral de négociation sur le désarmement est de la plus haute importance ». « Nous avons besoin d'une forte volonté politique pour aider la conférence sur le désarmement à mener à bien ses tâches de négociation et à reprendre ses activités essentielles pour établir des instruments juridiquement contraignants », a-t-il ajouté. « Cependant, nous avons constaté un manque de volonté politique de la part de certaines délégations qui veulent réduire ce grand sommet à un organe de tractation », fustige le représentant iranien. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench 9468**