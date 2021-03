Equilibre des pouvoirs : les forces armées iraniennes ont agi très efficacement

Le général de brigade Amir Hatami, ministre de la Défense et du soutien logistique, s’exprimant lors d’une conférence en ligne réunissant ce jeudi 18 mars de hauts responsables du ministère a déclaré: « Cette année, malgré toutes les restrictions et les risques, nous avons vu des progrès significatifs dans l'industrie de la défense. »

Faisant référence à la situation particulière de la République islamique d'Iran en 1399, le général de brigade Hatami a déclaré: « Cette année, le gouvernement américain, dirigé par Trump, a fait de son mieux pour exercer une pression maximale sur l'Iran islamique, mais il a fini par être supprimé lui-même ».

S’attardant sur des évolutions et des tristes incidents marquant l’année iranienne de 1399, le ministre de la Défense a poursuivi : « Bon nombre de ces mesures ont visé et visent toujours à vaincre la République islamique d’Iran; Mais nous avons vu qu'en fin de compte, la sinistre conspiration des ennemis a non seulement échoué, mais aussi la situation dans la région tourne contre les intérêts des États-Unis et de leurs alliés. »

