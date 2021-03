Pistaches : les exportations iraniennes ont atteint plus de 120000 tonnes en 6 mois

Plus de 120000 tonnes de pistaches ont été exportées au cours des six derniers mois vers l'étranger, ce qui indique que la superficie des terres allouées à la culture des pistaches est de 400 000 hectares et que la production annuelle est de 180 000 tonnes des meilleurs types de pistaches dans monde.

Hossein Rezaei a ajouté que 28 provinces iraniennes cultivent des pistaches et qu'environ cinq millions de personnes travaillent directement et indirectement dans ce domaine.

Il a expliqué que le calibre des pistaches iraniennes est de 55%, ce qui signifie qu'un grain de pistache sans la peau représente 55% de son poids dans le cas où les pays concurrents de l'Iran auraient un calibre de 50%, ce qui fait de la pistache iranienne un avantage international.

Il a évoqué 17 millions d'hectares de terres agricoles en Iran et a déclaré: Les terres de culture de pistaches sont augmentées chaque année de plus de 7 000 hectares.

