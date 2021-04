La réunion de la Commission mixte du JCPOA se tiendra mardi à Vienne

La réunion trimestrielle de la Commission mixte du JCPOA s'est tenue en vidéoconférence vendredi et des délégations d'Iran et 4 + 1 (E3 + Chine et Russie) ont assisté à la réunion, discutant des derniers développements concernant l'accord.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui dirigeait la délégation iranienne, a clairement expliqué les pensées de l’Iran sur le retour des États-Unis au JCPOA.

La conférence en ligne a été présidée au nom du Haut Représentant de l'UE, Josep Borrell, par le secrétaire général adjoint et directeur politique du Service européen pour l'action extérieure, Enrique Mora.

Les participants ont convenu de tenir une autre réunion mardi en personne à Vienne.

