L'Iran n'entretiendra aucun pourparlers avec les États-Unis

La prochaine réunion de Vienne se tiendra dans le but d'examiner l'éventuel retour des États-Unis au JCPOA, et seuls les membres actuels du JCPOA (l'Iran et le P4 + 1) y assisteront, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré dans la réponse à une question posée par un journaliste sur la possibilité d'une présence américaine à la prochaine Commission mixte du JCPOA à Vienne.

Les États-Unis n'assisteront à aucune réunion à laquelle l'Iran est présent, y compris la réunion de la Commission mixte du JCPOA, et c'est certain, a-t-il déclaré.

La délégation iranienne ne négociera à aucun niveau avec la délégation américaine, a-t-il souligné.

Cependant, si d'autres signataires de l'accord recherchent des consultations bilatérales ou multilatérales avec les États-Unis, que ce soit à Vienne ou ailleurs, c'est à eux de décider, a-t-il également ajouté.

Des hauts responsables de tous les participants à l'accord, de l'Iran, de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la Russie et de la Chine, ainsi que de hauts responsables américains se réuniront dans la capitale autrichienne, selon un rapport du Wall Street Journal, ajoutant que cependant, selon les diplomates iraniens, il n'y aura pas pour l'instant de discussions directes entre les responsables américains et iraniens.

