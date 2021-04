Coronavirus: l'éducation à distance pour plus de 12,7 millions étudiants iraniens

Mohsen Hajimirzaei a ajouté: "Plus de 11 milliards de fichiers éducatifs ont été échangés sur la base de la plateforme informatique Shad et cela a fourni de bons contacts éducatifs entre les enseignants et les élèves. En outre, il existe de bonnes relations en cyberespace entre le ministère de l'Éducation et les organisations d'éducation dans les provinces."

Suite à la propagation du coronavirus en Iran, le ministère iranien de l'Éducation a conçu la plateforme informatique Shad, un réseau de communication entre les élèves et leurs enseignants.

Le ministère iranien de la Télécommunication aussi a offert des facilités de la connexion Internet pour les élèves habitant dans les villages et dans les régions les plus éloignés d'Iran.

