Clôture du 1er tour de la Commission mixte du JCPOA

La Commission mixte de l'accord avec l'Iran, officiellement connue sous le nom de Plan d'action global conjoint, a entamé sa 18e série de pourparlers dans la ville autrichienne vers 14h30 heure locale (13h00 GMT), avec des représentants de l'Iran, de la Russie, de la Chine et de la France et de la Grande-Bretagne.

La réunion est présidée par le négociateur iranien Abbas Araqchi, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires politiques, et Enrique Mora, le vice-président de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell.

Araqchi est accompagné de fonctionnaires de la Banque centrale d’Iran, de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique et du Ministère du pétrole du pays.

La réunion s'est terminée par un accord sur la poursuite des consultations au niveau des experts.

Selon l'accord, deux réunions d'experts parallèles ont été organisées entre les membres du JCPOA pour mener des consultations techniques dans le domaine de la levée des sanctions et des armes nucléaires.

Ces réunions d’experts sont programmées pour examiner les aspects techniques et les détails des questions liées à la levée des sanctions et les questions nucléaires et rendre compte des résultats de leurs discussions à la Commission.

Le négociateur iranien Abbas Araqchi, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires politiques, a souligné que la levée des sanctions américaines était la première et la plus nécessaire étape pour relancer le JCPOA.

Il a annoncé que l'Iran était prêt à revenir sur ses engagements dans le cadre du JCPOA après la suppression complète des sanctions américaines et leur vérification par l'Iran.

