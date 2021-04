Présence du « Crabe » iranien au Festival de Films de Femmes de Créteil en France

Selon le rapport du groupe culturel de l’IRNA ce mercredi 7 avril, le film d’animation de crabe réalisé par Shiva Sadeq Assadi est entrée dans la section compétition du 43e Festival international de Films de femmes de Créteil en France.

Le film d’animation de 11 minutes de « Crabe » produite par le Centre iranien pour le Développement intellectuel de l'enfant et de l'adolescent, en 1398 (il y presque deux ans) en Iran et connaît ainsi sa quatorzième présence internationale et cela dans la section compétition de courts métrages du festival.

Le Crabe et 4 autres films, représentant la Pologne, la France, l’Italie et la Finlande, figurent sur la liste du deuxième groupe de films de la section compétition de courts métrages.

Le public peut les découvrir en ligne pour cause de la pandémie du Covid-19 du 3 au 10 avril 2021 en achetant des billets pour cette série de 77 minutes.

Le Crabe est le récit d'un garçon timide et isolé qui veut rejoindre le groupe de théâtre de son école. Mais le seul rôle qui lui est offert est celui d'un crabe ...

