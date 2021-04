JCPOA : "pas de dialogue d'usure" (Araghchi)

Selon le correspondant politique de l'IRNA, le diplomate de haut rang iranien, Seyyed Abbas Araghchi, qui s'exprimait jeudi 15 avril, avant d'assister à la réunion de la Commission mixte du PGAC, se référant aux consultations intensives avec les délégations présentes à Vienne, depuis les derniers jours, a déclaré : " La réunion de la Commission mixte reprendra aujourd'hui et nous recommencerons à travailler de manière plus formelle, et nous espérons que les groupes de travail pourront se réunir à temps et dès que possible et suivre le processus."

Le chef de l’équipe négociatrice iranienne à Vienne a poursuivi : "Comme nous l’avons déjà dit, nous ne cherchons pas des négociations érosives qui entraîne en longueur et qui visent uniquement à négocier pour négocier. Nous l'annonçons clairement aujourd'hui, et nous allons continuer dans cette direction."

