Iran/Covid: le contrat d'achat de 60 millions de doses du vaccin russe finalisé

"Grâce à des négociations intensives menées par l'intermédiaire de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Moscou avec le Fonds d'investissement direct russe (RDIF) et avec le soutien du ministère de la Santé et de l'Éducation médicale de notre pays, un contrat pour 60 millions de doses du vaccin, qui suffit pour vacciner 30 millions de personnes a été signé et finalisé", a déclaré Kazeme Jalali au micro de l'IRNA.

"Selon le contrat, de mai à décembre 2021, ces 60 millions de doses seront envoyées en Iran de la manière stipulée dans le document", ajoute le diplomate.

Jusqu'à présent, 5 lots de 520 000 doses du vaccin ont été envoyés en Iran.

Coproduction de vaccins en Iran

L'ambassadeur de la RII à Moscou a annoncé que jusqu'à présent, deux sociétés iraniennes ont signé un contrat avec la partie russe pour la production conjointe de vaccins dans le pays et que l'une de ces sociétés a reçu des cellules de production de vaccins.

"Pour la deuxième société, des cellules de culture et de production de vaccins seront bientôt envoyées par la Russie et elles commenceront à produire le vaccin", a-t-il encore fait savoir.



