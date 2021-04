La population de plus de 18 ans, en Iran, sera vaccinée contre le Covid19, d'ici l'automne 2021

Selon l'IRNA, s’exprimant au micro du journaliste de l’IRNA, en marge de la réunion du Centre de la lutte anti-Covid de la province du Mazandaran, au nord, Sima Sadat Lari a ajouté: « Actuellement, le processus de vaccination contre la maladie pandémique de Covid-19 s'est accéléré dans le pays avec la réception de la part de l'Iran grâce au dispositif mondial du KOVAX.

COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) est une initiative ayant pour but d'assurer un accès équitable à la vaccination contre le Covid-19 dans 200 pays.

Les codirigeants de COVAX sont la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), GAVI Alliance (l’Alliance du Vaccin), et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) est associé à l'opération.

Annonçant qu'un total de 621 822 doses de vaccin ont été jusqu'à présent injectées à 480 646 personnes en deux étapes, il a prédit que d'ici le 25 avril 2021, le personnel de santé, y compris les étudiants et les assistants travaillant pour ce secteur, les centres médicaux privé, les patients spéciaux et les anciens combattants (mutilés de la guerre de plus de 70%) recevront le vaccin.

« Le manque de vaccin contre le coronavirus est un problème mondial et heureusement le processus de la vaccination s’est accéléré en Iran », a encore déclaré cette autorité sanitaire.

Sima Sadat Lari a mentionné le Mazandaran comme l'une des provinces pilotes du vaccin iranien Pasteur et a ajouté qu'actuellement, les vaccins Barekat et Pasteur (coproduit par l’Iran et Cuba) sont entrés dans la troisième étape de l'essai.

Elle a exprimé l'espoir que ces deux vaccins seront produits en masse dans le pays avant fin de juin 2021 et a souligné : « Avec ce rythme, nous espérons que les autres groupes seront vaccinés à l'automne. »

