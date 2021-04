Fruits secs : augmentation de 42% des exportations iraniennes l’an dernier

«L'année dernière (l’année iranienne de 1399), 776 mille tonnes de fruits secs iraniens d'une valeur de 2 milliards et 36 millions de dollars ont été exportées vers les pays cibles, soit 42% de plus qu'en 1398 en valeur et 54% de plus en termes de poids », a déclaré le directeur général du Bureau de coordination du développement des exportations des produits agricoles et des industries alternatives de l'Organisation pour le développement du commerce d'Iran, Mahmoud Bazari.

La Chine, les Émirats arabes unis, l'Inde, la Turquie, l'Irak, le Pakistan, l'Allemagne, la Russie, le Kazakhstan, le Vietnam et l'Afghanistan sont parmi les marchés cibles les plus importants pour les exportations de fruits secs iraniens, a déclaré le responsable.

